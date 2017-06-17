Кваша та Колодій приносять збірній України десяту медаль на ЧЄ зі стрибків у воду
17:47, 17 червня 2017Інше
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Українці програли менше бали чемпіонам Європи з Росії.
Ілля Кваша завоював чергову медаль чемпіонату Європи / sportarena.com
У Києві розіграний черговий комплект нагород чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна у чоловіків українці Ілля Кваша та Оленг Колодій завоювали срібні медалі, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наш дует менше ніж на бал (0,75) відстав від пари з Росії.
Українці набрали 426.96 бала, в той час як росіяни Ілля Захаров та Євген Кузнєцов - 427.71 бали.
Бронзова медаль на рахунку Фредеріка Вуудварда і Джеймса Хітлі з Великобританії - 395.61 бали.
Таким чином, на рахунку збірної України вже 10 нагород - 3 золота, 4 срібла і 3 бронзи.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 червня.
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