Кваша та Колодій приносять збірній України десяту медаль на ЧЄ зі стрибків у воду

У Києві розіграний черговий комплект нагород чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна у чоловіків українці Ілля Кваша та Оленг Колодій завоювали срібні медалі, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наш дует менше ніж на бал (0,75) відстав від пари з Росії.

Українці набрали 426.96 бала, в той час як росіяни Ілля Захаров та Євген Кузнєцов - 427.71 бали.

Бронзова медаль на рахунку Фредеріка Вуудварда і Джеймса Хітлі з Великобританії - 395.61 бали.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 10 нагород - 3 золота, 4 срібла і 3 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 червня.