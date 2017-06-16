У Києві розіграли комплект медалей ЧЄ зі стрибків у воду в синхроні

У Києві завершилися змагання Чемпіонату Європи зі стрибків у воду у синхронних стрибках з 10-метрової платформи, де перемогу здобув дует з Великобританії, повідомляє кореспондент УНІАН.

Луїза Тулсон і Меттью Лі набрали загальну суму балів 308,16.

Читайте такожПисьменська здобула третє золото для України на ЧЄ зі стрибків у воду, у Недобиги - бронзаСрібними призерами змагань у цьому виді програми стали росіяни Юлія Тимошиніна і Віктор Мінібаєв - 300, 30, бронзовими - представники Італії Ноемі Баткі і Майкол Верзотто - 299,58.

Український дует Валерія Люлько - Максим Долгов зайняв лише 4-е місце, набравши 297,60 бали.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить у Києві з 12 по 18 травня.