Жіноча збірна України з гандболу не зуміла пробитися на чемпіонат світу в драматичній грі з Іспанією

В іспанській Малазі відбувся другий поєдинок плей-офф кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2017 року з гандболу. Збірна Іспанії приймала національну команду України.

Рахунок першої зустрічі, яка відбулася в Сумах п'ять днів тому (24:24), давав надію нашій збірній на вдалий результат двоматчевій дуелі. Українській команді потрібна була перемога на виїзді або, як мінімум, нічия з рахунком 25:25 і більше.

Перший тайм був повністю програний українками. Збірна Іспанії відразу показала, хто є фаворитом і забезпечила собі більш ніж комфортну перевагу до перерви - 14:5. До речі, подібний сюжет спостерігався і в першій зустрічі.

Тільки на цей раз українській збірній довелося ліквідувати набагато більший гандикап, до того ж, трибуни вже вболівали за суперників. І все ж нашій команді вдалося майже неможливе. Невідомо, які слова в перерві сказав підопічним Борис Чижов, але у другій половині гри розрив скоротився майже до мінімуму - двох м'ячів.

На жаль, різниця у два м'ячі збереглася до фінального свистка. Стрибнути вище голови команді гостей не вдалося. Поразка збірної України - 20:22, і вона зупиняється за крок від потрапляння у фінальну частину чемпіонату світу.