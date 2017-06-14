Жіноча команда шаблістів і чоловіча рапіристів програли вже в 1/4 фіналу ЧЄ з фехтування

У Тбілісі (Грузія) триває чемпіонат Європи з фехтування, де сьогодні в командних турнірах у жінок-шаблісток і чоловіків-рапіристів збірні України поступилися вже в 1/4 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки завдяки високому рейтингу були звільнені від першого кола змагань (Харлан і Ко - срібні призери Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро), але вже у другому колі, в протистоянні з командою Угорщини, поступилися з рахунком 43:45.

У свою чергу, чоловіча команда у першому колі (1/8 фіналу) розгромила команду Швеції - 45:24, але поступилася збірній Італії - 43:45.

Як повідомляв УНІАН, раніше невдало виступила в одиночному турнірі шаблісток лідер збірної України Ольга Харлан, яка посіла підсумкове 10-е місце.

Таким чином, на рахунку збірної України поки немає жодної нагороди.

Чемпіонат Європи з фехтування у Тбілісі проходить з 12 по 18 червня.