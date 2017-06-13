Всесвітні Ігри-2017 у Польщі поб'ють рекорд за кількістю учасників та країн

З 20-го по 30 липня у Польщі відбудуться Всесвітні Ігри - найкрупніші змагання планети з неолімпійських видів спорту, які проходитимуть вже вдесяте.

Підготовка до Ігор на фінішній прямій. Як повідомляє офіційний сайт турніру, процес ліцензування атлетів завершився. Загалом на Всесвітніх Іграх візьмуть участь рекордна кількість спортсменів - 3 251, які представляють рекордну для цих змагань кількість країн - 111. Турніри відбудуться в 31 виді спорту.

Як повідомляє Спортивний комітет України, українська збірна налічує 76 спортсменів, які представлятимуть 19 видів спорту, серед яких карате, пауерліфтінг, джиу-джитсу, підводний спорт, тайландський бокс, сквош, парашутний спорт та інші.

Найбільше представництво спортсменів - у Польщі, яка є господарем цих змагань, - 218 атлетів. Друга за величиною делегація з Франції – 193 спортсмени. Наступними йдуть італійці – 167 атлетів у збірній. Найбільшою збірною з країн неєвропейської спільноти є команда США – 125 спортсменів.