Вперше в історії жіночого тенісу українка Світоліна увійшла в топ-5 світового рейтингу
Завдяки виходу в чвертьфінал на Ролан Гаррос Еліна Світоліна піднялася ще на одну сходинку в рейтингу WTA.
У понеділок Жіноча тенісна асоціація опублікувала свіжий рейтинг тенісисток.
Українка Еліна Світоліна піднялася на одну позицію і посідає п'яте місце у рейтингу WTA завдяки результатам на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос).
Еліна покращила свій особистий рекорд ще на одну позицію і разом з ним оновила національний рекорд для жіночого тенісу України. Досі за всю історію цього спорту лише одному українцю вдавалося увійти в топ-5 - це зробив Андрій Медведєв у 1994 році (4-е місце в рейтингу АТР).
Перше місце в поточному рейтингу WTA, як і раніше, залишається за Анжелікою Кербер з Німеччини. Фіналістка Ролан Гаррос Сімона Халеп піднялася на друге місце. Далі йдуть Кароліна Плішкова і Серена Вільямс. Замикає кращу п'ятірку Еліна Світоліна.
Зазначимо, що сенсаційна переможниця Відкритого чемпіонату Франції Єлена Остапенко піднялася на 12-е місце.
Друга ракетка України Леся Цуренко, яка вперше у кар'єрі пробилася до третього кола на Відкритому чемпіонаті Франції, наближається до свого кращого результату в рейтингу (33-е місце) і зараз знаходиться на 37-й позиції.
Що стосується результатів чемпіонської гонки, які впливають на участь спортсменок у підсумковому турнірі року в Сінгапурі, то Світоліна тут на третьому місці, пропустивши вперед Халеп і Плішкову. Остапенко - четверта, замикає топ-п'ятірку Каролін Возняцкі.