Вперше в історії жіночого тенісу українка Світоліна увійшла в топ-5 світового рейтингу

У понеділок Жіноча тенісна асоціація опублікувала свіжий рейтинг тенісисток.

Українка Еліна Світоліна піднялася на одну позицію і посідає п'яте місце у рейтингу WTA завдяки результатам на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос).

Еліна покращила свій особистий рекорд ще на одну позицію і разом з ним оновила національний рекорд для жіночого тенісу України. Досі за всю історію цього спорту лише одному українцю вдавалося увійти в топ-5 - це зробив Андрій Медведєв у 1994 році (4-е місце в рейтингу АТР).

Перше місце в поточному рейтингу WTA, як і раніше, залишається за Анжелікою Кербер з Німеччини. Фіналістка Ролан Гаррос Сімона Халеп піднялася на друге місце. Далі йдуть Кароліна Плішкова і Серена Вільямс. Замикає кращу п'ятірку Еліна Світоліна.

Зазначимо, що сенсаційна переможниця Відкритого чемпіонату Франції Єлена Остапенко піднялася на 12-е місце.

Друга ракетка України Леся Цуренко, яка вперше у кар'єрі пробилася до третього кола на Відкритому чемпіонаті Франції, наближається до свого кращого результату в рейтингу (33-е місце) і зараз знаходиться на 37-й позиції.

Що стосується результатів чемпіонської гонки, які впливають на участь спортсменок у підсумковому турнірі року в Сінгапурі, то Світоліна тут на третьому місці, пропустивши вперед Халеп і Плішкову. Остапенко - четверта, замикає топ-п'ятірку Каролін Возняцкі.