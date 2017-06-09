Олімпійська чемпіонка Харлан очолить збірну України на чемпіонаті Європи з фехтування

Тренерський штаб збірної України з фехтування оприлюднив склад команди на чемпіонат Європи, який очолить Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомляється у Facebook Національної федерації фехтування України.

Зокрема, на європейській першості виступить одна з найтитулованіших українських фехтоваьщиц, олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан. А ось її партнери зі срібної команди Ріо-2016 Аліна Комащук, Олена Кравацька Олена Вороніна відновлюються після травм.

Також, у складі команди п'ятеро новачків: Володимир Станкевич (шпага), Богдан Платонов (шабля), Дмитро Чучукало (рапіра), Олена Прокуда (шабля) та Юлія Бакастова (шабля).

Повністю склад збірної виглядає таким чином:

Рапіра (чоловіча):

Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрій Погребняк

Шабля (чоловіча):

Андрій Ягодка, Дмитро Пундик, Богдан Платонов, Олексій Стаценко

Шабля (жіноча):

Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Юлія Бакастова, Олена Прокуда

Шпага (чоловіча):

Анатолій Герей, Максим Хворост, Богдан Нікішин, Володимир Станкевич

Шпага (жіноча):

Фейба Бежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова

Чемпіонат Європи пройде в Тбілісі (Грузія) з 12 по 17 червня.