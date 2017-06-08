Земляк і Левченко стали призерами легкоатлетичного турніру "Діамантової ліги" у Римі

У Римі (Італія) завершився черговий етап легкоатлетичних змагань серії "Діамантової ліги", де в число призерів потрапила бігунка Ольга Земляк і Юлія Левченко в стрибках у висоту, повідомляє офіційний сайт змагань.

Земляк в забігу на 400 метрів фінішувала на 3-му місці з результатом 51,08 секунди. Наша спортсменка поступилася тільки Наташі Хастінгс з США - 50,52 і Новлен Вільямс-Міллс з Ямайки, з результатом 51,04.

У стрибках у висоту у жінок Юлія Левченко підкорила планку на висоті 1,94 метра, поступившись Камілі Лисвинко з Польщі (1,96) і Юлії Кучіной-Ласицкене з Росії, яка виступає під нейтральним прапором через дискваліфікацію РФ (2 метри рівно).

У стрибках з жердиною Марина Килипко з результатом 4,40 м. зайняла 7-е місце. А в секторі для потрійного стрибка Ольга Саладуха посіла 9-е місце - 13,75 метра.

Наступний етап "Діамантової ліги", турнір в Осло, пройде 15 червня.