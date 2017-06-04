Діюча переможниця Ролан Гаррос іспанка Мугуруса вилетіла в четвертому колі

Переможниця Відкритого чемпіонату Франції 2016 року Гарбіньє Мугуруса припинила боротьбу за титул в нинішньому сезоні, поступившись суперниці з Франції Крістіні Младенович.

Мугуруса, яка посідала 4-е місце в посіві на Ролан Гаррос, програла француженці в трьох сетах і не зможе захистити титул чемпіонки турніру.

Младенович, за яку шалено вболівали глядачі на трибунах корту Сюзанн Ленглен, в чисту виграла перший сет - 6:1. У другій партії Мугуруса зуміла взяти реванш - 6:3.

Незважаючи на велику кількість подвійних помилок у Младенович, вона брала свої гейми у третій партії і зуміла зробити два брейки - в тому числі в останньому геймі, реалізувавши матч-бол на подачі суперниці.

Крістіна Младенович (Франція) - Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6:1, 3:6, 6:3

Мугуруса була однією з фавориток турніру у Франції. Нагадаємо, що в першому колі Ролан Гаррос зійшла з дистанції перша ракетка турніру Анжеліка Кербер. Українка Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зіграє з Петрою Мартіч з Хорватії.