Савчук вийшла у третє коло жіночого парного розряду Відкритого чемпіонату Франції

В Парижі завершився матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Ольга Савчук в дуеті з Ралуцей Олару з Румунії обіграли Тімею Бабош (Угорщина) й Андреа Главачкову (Чехія), повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.

Гра тривала 2 години 10 хвилин.

Савчук у парі з Олару виграли 59 відсотків розіграшів м'ячів на своїй першій подачі (36/61), 57 відсотків м'ячів на своїй другій подачі (17/30), виграли 6 з 12 брейк-поінтів і, в цілому, 97 розіграшів м'ячів проти 90 у опоненток.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій матч у жіночому одиночному розряді у Парижі програла інша українка Леся Цуренко.

Відкритий чемпіонат Франції проходить з 28 травня по 11 червня.