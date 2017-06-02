Савчук вийшла у третє коло жіночого парного розряду Відкритого чемпіонату Франції
Українка виступає в парі з румункою Ралуцей Олару.
В Парижі завершився матч другого кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Ольга Савчук в дуеті з Ралуцей Олару з Румунії обіграли Тімею Бабош (Угорщина) й Андреа Главачкову (Чехія), повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.
Гра тривала 2 години 10 хвилин.
Савчук у парі з Олару виграли 59 відсотків розіграшів м'ячів на своїй першій подачі (36/61), 57 відсотків м'ячів на своїй другій подачі (17/30), виграли 6 з 12 брейк-поінтів і, в цілому, 97 розіграшів м'ячів проти 90 у опоненток.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій матч у жіночому одиночному розряді у Парижі програла інша українка Леся Цуренко.
Відкритий чемпіонат Франції проходить з 28 травня по 11 червня.