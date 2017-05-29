Гандбольний "Мотор" став володарем Кубка України, зробивши золотий дубль

Гандбольний клуб «Мотор» (Запоріжжя) став володарем Кубка України сезону 2016/17. У фінальному матчі, який проходив у Запоріжжі, підопічні Миколи Степанця обіграли своїх принципових суперників – ZTR. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі - «Мотор» зміг піти на перерву з перевагою лише в одне очко. Однак у другій половині фаворити зіграли більш впевнено і закінчили поєдинок з різницею +10 – 31:21. Найрезультативнішим гравцем фіналу став литовський розігруючий моторівців Айденас Малашинскас – 10 голів.

Кубок України. Фінал

«Мотор» (Запоріжжя) – ZTR (Запоріжжя) - 31:21 (13:12)

У матчі за третє місце зійшлися маріупольський «Шахтар-ШВСМ» і запорізький ЗНТУ-ЗАС. В наполегливому поєдинку перемога дісталася маріупольцям – 32:30.

Гандболісти "Мотора" до завойованих золотих медалей чемпіонату додали Кубок України, таким чином зробивши золотий дубль.

Кубок України проводиться починаючи з сезону 2010/11 років. З тих пір «Мотор» вигравав цей трофей чотири рази. Утретє поспіль запорожці зробили золотий дубль на внутрішній арені.

Зазначимо, що цей фінал став останнім матчем в «Моторі» для тренера Миколи Степанця, лінійного Гліба Калараша і напівсереднього Станіслава Жукова. Вони покинуть клуб по закінченні сезону. Запорізьку команду очолить перспективний 32-річний польський фахівець Патрік Ромбел.