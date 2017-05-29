Українець Нікішин став чемпіоном Гран-прі Кубка світу з фехтування в Колумбії

Лідер національної збірної України з фехтування Богдан Нікішин завоював чемпіонський титул на останньому Гран-прі цьогорічного Кубка світу в колумбійській Боготі.

Український шпажист почав боротьбу за нагороди відразу в турі прямого вибування завдяки своїй високій позиції в світовому рейтингу FIE, повідомляє Xsport. Спочатку українець вирвав перемогу в напруженій боротьбі у американського фехтувальника Джейкоба Хойлі, після чого розібрався зі швейцарцем Александром Пітте, завершивши поєдинок з рахунком 15:6. В 1/8 фіналу українець виграв у француза Александра Бардене – 15:11.

В 1/4 фіналу Нікішин не зазнав проблем з бронзовим призером Олімпійських ігор в Лондоні Йінсуном Юнгом з Південної Кореї, перемігши суперника з рахунком 15:9, а у поєдинку за вихід у фінал лідер національної збірної України здобув перемогу над італійцем Едуардо Мунцоне.

У фінальному бою Нікішин переміг ще одного італійського шпажиста – 23-річного Марко Фікера. За 7 секунд до кінця поєдинку український фехтувальник завдав назустріч чотири уколи поспіль, тим самим зберігши за собою лідерство і не дозволивши супернику завоювати друге золото в нинішньому сезоні. Нікішин виграв у опонента з рахунком 7:3.

Для Богдана Нікішина чемпіонський титул в Боготі став першим у цьому році. До цього останній раз український шпажист вигравав на етапі Кубка світу в Ріо-де-Жанейро в минулому сезоні перед Олімпійськими іграми-2016.

У сезоні 2016/2017 в активі українця є бронза швейцарського етапу TISSOT Grand Prix, а також срібло і бронза в командній першості на турнірах в Канаді та Німеччині.