Леся Цуренко в українському дербі на Ролан Гаррос обіграла Катерину Козлову і вийшла у друге коло

Жеребкування першого кола тенісного турніру Ролан Гаррос подарувало вболівальникам поєдинок, в якому змагалися дві українки. Леся Цуренко (42-а ракетка світу) протистояла Катерині Козловій (140-а в світовій класифікації).

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини і завершився перемогою фаворита зустрічі Лесі Цуренко - 6:4, 6:0. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший сет йшов у рівній боротьбі, але в шостому геймі Цуренко взяла подачу суперниці, після чого впевнено довела сет до перемоги. Другий сет Козлова відверто провалила і не взяла жодного гейму, програвши його Цуренко всуху.

Цуренко припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала шість брейк-пойнтів з 16-ти. На рахунку Козлової один ейс, одна подвійна помилка і два брейк-пойнти.

У другому колі Цуренко зіграє з росіянкою Катериною Макаровою, яка, нагадаємо, сьогодні вдень сенсаційно обіграла в першому колі першу ракетку світу Анжеліку Кербер.