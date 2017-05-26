Збірна України з волейболу програла другий матч поспіль і практично втратила шанси потрапити на ЧС

Збірна України з волейболу зазнала другої поразки в рамках відбіркового турніру на чемпіонат світу-2018.

У Ліоні українська команда поступилася одному з фаворитів, а також господарям групи А - збірній Франції, повідомляє офіційний сайт ЄКВ.

Команда "синьо-жовтих" під керівництвом литовського фахівця Угіса Крастіньша програла з рахунком 0:3. Якщо у першому сеті українці боролися, завершивши перший ігровий відрізок з рахунком 20:25, то у другій партії зазнали повного розгрому – 8:25. Третій сет також склався не на користь української команди – 15:25.

Найрезультативнішим гравцем збірної України, як і в першому матчі, став Василь Тупчій, який заробив 10 очок.

Нагадаємо, в середу збірна України у стартовій грі кваліфікації програла німецькій команді - також з рахунком 0:3.

Підопічним Угіса Крастіньша ще належить провести матчі проти Туреччини, Ісландії та Азербайджану, однак дві поразки поспіль фактично зводять до мінімуму можливість поборотися за путівку на чемпіонат світу-2018.

За регламентом турніру краща команда групи напряму кваліфікується на ЧС, а команда, що посяде 2-ге місце у групі, потрапить в стикові матчі плей-офф.

Наступний матч українці проведуть 26 травня проти команди Азербайджану.

Кваліфікація на чемпіонат світу-2018.

Франція – Україна 3:0 (25:20, 25:8, 25:15)