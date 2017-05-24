НОК виплачуватиме стипендії медалістам зимового Олімпійського фестивалю-2017
12:11, 24 травня 2017Інше
62
Програма розрахована на 1 рік.
Призери олімпійського фестивалю отримуватимуть стипендії / noc-ukr.org
Чемпіони та призери XIII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю та їх наставники отримуватимуть стипендії від Національного олімпійського комітету України, повідомляє прес-служба НОК.
Відповідне рішення ухвалив на своєму засіданні Виконком НОК на чолі із Сергієм Бубкою.
Програма розрахована на 1 рік.
Подібні стипендії Олімпійського комітету виплачуються усі медалістам Юнацьких Олімпійських ігор та Європейських юнацьких олімпійських фестивалів.
Зимовий ЄЮОФ-2017 відбувся у лютому в турецькому місті Ерзурум. На рахунку українців 3 срібні медалі, володарями яких стали: біатлоністка Христина Дмитренко, сноубордист Гліб Мостовенко та фігуристка Анастасія Гожва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter