Всесвітня антидопінгова агенція не зможе карати федерації до початку зимової Олімпіади у Пхенчхані

Всесвітня Антидопінгова агенція (ВАДА) не має права одноосібно карати олімпійські комітети та спортивні федерації до Олімпійських ігор 2018 року.

Про це розповів голова ВАДА Крейг Ріді після засідання, де був затверджений план організації, повідомляє Проспорт ТСН.

"Не думаю, що нам вдасться отримати це право до Олімпіади в Пхенчхані. Це не найбільш термінове питання, оскільки для нас важливо створити єдиний міжнародний антидопінговий стандарт, який би включав у себе вимоги по лабораторіях і саму процедуру тестування. Ми хочемо, щоб у майбутньому всі учасники спортивного руху підкорювалися єдиним правилам відповідності", - зазначив Ріді.

Нагадаємо, нещодавно у ВАДА повідомили намір затвердити нові правила, які б дозволили організації карати національні олімпійські комітети за аналогією з покаранням окремих спортсменів.