Молодіжна збірна України з волейболу виграла перший матч відбіркового циклу ЧС
Українці обіграли французів з рахунком 3:1.
У сербському Пожаревеці завершився стартовий матч відбіркового турніру чемпіонату світу серед молодіжних команд, в якому збірна України обіграла команду Франції, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.
Гра завершилася з рахунком 3:1.
Наша команда програла перший сет (20:25), взяла ініціативу в свої руки у другій партії (25:16), виграла напружену третю партію (25:23) і добила суперника в заключному четвертому сеті - 25:20.
Відзначимо, що на чемпіонаті Європи-2016 ці ж команди (тоді - U-20), завершили гру впевненою перемогою збірної України з рахунком 3:0.
У нинішньому відбірковому турнірі, окрім Франції, суперниками збірної України будуть команди Болгарії (19 травня) та Сербії (20 травня).