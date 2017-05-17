У Києві відбудеться велогонка для любителів в рамках Race Horizon Park -2017

28 травня в Києві відбудеться велогонка для любителів в категорії Masters. Старт її пройде в рамах серії елітних міжнародних шосейних велоперегонів Race Horizon Park 2017, повідомили УНІАН у прес-службі змагань.

Відкриє велогонку і проведе майстер-клас для учасників легендарний український велогонщик Андрій Гривко, переможець Тур де Франс в командному заліку, який виступає зараз за команду "Астана" і єдиний спортсмен, який представляє Україну в Про-турі.

"Ми дуже раді, що гонка Masters пройде в рамках Race Horizon Park і в цьому році і що першим зоряним її учасником стане Андрій Гривко. Це створить високий рівень конкуренції серед спортсменів і підштовхне їх показати кращі результати. Ми вдячні Андрію Гривко за такий жест у бік розвитку аматорського велоспорту та поваги наших ветеранів" – говорить Олександр Башенко, президент Федерації велоспорту України та голова організаційного комітету Race Horizon Park.

Читайте такожМіжнародна велогонка Race Horizon Park 2017 вперше пройде по найдовшому міському кільцю За традицією ця гонка відбудеться в рамках Horizon Park Classic (28 травня), завершальному старті в серії київських одноденок, що проходить у Солом'янському районі міста Києва. Організатором перегонів Masters виступить Федерація велосипедного спорту міста Києва, а саме змагання отримає статус Відкритого кубка Києва в категорії Masters. Лінія старту-фінішу буде розташована на вулиці Миколи Грінченка, 4, біля території бізнес-центру Horizon Park, а сам старт гонки, довжина якої складе 41 кілометр (5 кіл), буде дано в 11:30.

На старт недільної гонки в категорії Masters може вийти будь-який спортсмен, який відповідає п'яти ключовим критеріям: він повинен мати справний велосипед і шолом, підтвердити наявність медичної довідки та ліцензії Федерації велоспорту України, а також сплатити стартовий внесок у 550 гривень або на рахунок федерації, або готівкою перед стартом гонки. Від останнього вимоги звільняються учасники, які проживають у Донецькій, Луганській областях і на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також спортсмени старше 50 років.

Переможці та призери Відкритого кубка Києва в категорії Masters будуть нагороджені пам'ятними медалями та дипломами.