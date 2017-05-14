Українські шаблістки стали сьомими на етапі Кубка світу в Тунісі

Збірна українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Вороніної, Олени Кравацької і Ольги Жовнір посіла сьоме місце на етапі Кубка світу в Тунісі, повідомляє Xsport.

В турі прямого вибування українки розпочали боротьбу за нагороди під четвертим номером кваліфікації. В 1/8 фіналу українські шаблістки здобули перемогу над господарками доріжок, завершивши поєдинок з рахунком 45:35, проте вже на наступному етапі в Харлан, Вороніної, Кравацької і Жовнір виникли труднощі.

Читайте такожУкраїнка Харлан перемогла російську олімпійську чемпіонку і виграла етап Кубка світу з фехтуванняВ 1/4 фіналу наші фехтувальниці зустрілися з італійками. Протягом всього бою команда України утримувала лідерство, але результат зустрічі вирішився в останньому протистоянні Харлан – Росселла Грегоріо. Італійська шаблістка завдала 1-му номеру української збірної 12 ударів, в той час як українка зуміла відповісти лише 4-ма. Грегоріо змогла не тільки зрівняти рахунок, а й вивести Італію у півфінал етапу Кубка світу, завершивши поєдинок з рахунком 45:44 на свою користь.

Далі збірна України боролася за 5-8 місця. Спочатку Харлан, Вороніна, Кравацька і Жовнір поступилися росіянкам з рахунком 41:45, а після взяли верх над мексиканками – 45:22. Таким чином, українки фінішували на сьомому місці в підсумковому заліку.

Зазначимо, що 13 травня на цьому ж турнірі в індивідуальній першості Ольга Харлан стала володаркою чемпіонського титулу. До цього лідер збірної України не брала участь у змаганнях через труавму плеча. У жовтні 2016 року Харлан перенесла хірургічне втручання і повернулася на доріжку тільки зараз.