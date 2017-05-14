Українські шпажисти увійшли до четвірки кращих на етапі Кубка світу, обігравши росіян

Збірна України з фехтування на шпагах у складі Анатолія Герея, Максима Хвороста, Володимира Станкевича і Романа Свічкаря посіла четверте місце на етапі Кубка світу в Парижі.

Українці стартували в турі прямого вибування під третім номером і в першому бою за вихід в 1/16 фіналу здобули впевнену перемогу над командою Туреччини з рахунком 45:31. У наступному раунді українські шпажисти вибили з боротьби американців, обігравши суперників з рахунком 43:36, і вийшли на росіян.

В 1/4 фіналу Герей, Станкевич, Свічкар і Хворост зуміли вирвати путівку у півфінал у збірної Росії, завершивши поєдинок з перевагою в 3 уколи на свою користь, повідомляє Xsport. Варто зазначити, що протягом усієї зустрічі українські фехтувальники відставали від своїх суперників, але хід бою зломив Герей, який в останньому поєдинку з Вадимом Анохіним завдав 18 уколів проти 11 від опонента і приніс перемогу українцям – 28:23.

У фінал збірній України пробитися не вдалося – на заваді стали італійці, які перемогли українських шпажистів з рахунком 40:29. Таким чином, за "бронзу" етапу Кубка світу українці повинні були боротися з японськими фехтувальниками, наставником яких є український фахівець Олександр Горбачук.

У бронзовому поєдинку обидві команди не прагнули набрати велику кількість очок – майже всі бої завершувалися пасивом. На самому початку зустрічі японці створили собі гандикап у три уколи і утримували його впродовж усієї зустрічі. В останньому бою Герея і Іночі Іто українцю вдалося звести розрив у рахунку до мінімуму – 21:22, проте на останніх секундах лідер команди Японії зумів парирувати наступні атаки українського фехтувальника і утримати лідерство. Протистояння завершилося перемогою японських фехтувальників з рахунком 26:22.

Варто відзначити, що збірна України цього разу виступала без свого 1-го номера Богдана Нікішина, який в нинішньому сезоні став бронзовим призером етапу Кубка світу в Швейцарії.