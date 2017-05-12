Національна збірна України з волейболу обіграла молодіжну на турнірі в Івано-Франківську

Головна команда краъни здобула другу перемогу поспіль.

Національна збірна України у другому матчі міжнародного турніру на Кубок міського голови Івано-Франківська перемогла українську «молодіжку» та стала одноосібним лідером змагань, повідомляє Федерація волейболу України. Головна команда країни виграла з рахунком 3:0, В іншому матчі дня збірна Білорусі обіграла Латвію - 3:1. Таким чином, в турнірній таблиці у збірної України 6 очок, Латвії та Білорусі - по 3, молодіжної збірної України - 0, Як повідомляв УНІАН, напередодні українці здобули вольову перемогу над командою Білорусі - 3:1, а молодіжна команда програла Латвії - 0:3.

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