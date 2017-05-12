Національна збірна України з волейболу обіграла молодіжну на турнірі в Івано-Франківську
18:41, 12 травня 2017Інше
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Головна команда краъни здобула другу перемогу поспіль.
На рахунку збірної України вже дві перемоги в Івано-Франківську / prosport.tsn.ua
Національна збірна України у другому матчі міжнародного турніру на Кубок міського голови Івано-Франківська перемогла українську «молодіжку» та стала одноосібним лідером змагань, повідомляє Федерація волейболу України.
Головна команда країни виграла з рахунком 3:0,
В іншому матчі дня збірна Білорусі обіграла Латвію - 3:1.
Таким чином, в турнірній таблиці у збірної України 6 очок, Латвії та Білорусі - по 3, молодіжної збірної України - 0,
Як повідомляв УНІАН, напередодні українці здобули вольову перемогу над командою Білорусі - 3:1, а молодіжна команда програла Латвії - 0:3.
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