Збірна України з гандболу поступилася Чехії в матчі кваліфікації Євро-2018
17:30, 06 травня 2017Інше
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Підопічні Віталія Андронова зазнали поразки в місті Злін.
Чехія - Україна - 32:25 / eurohandball.com
Збірна України з гандболу програла у четвертому матчі відбіркової групи 4 чемпіонату Європи-2018.
У чеському місті Злін "синьо-жовті" поступилися господарям - збірній Чехії з рахунком 25:32 (рахунок після першого тайму - 13:14), повідомляє офіційний сайт змагань.
Нагадаємо, 3 травня в Сумах українці обіграли чехів з рахунком 26:23.
Після чотирьох турів у підопічних Віталія Андронова дві перемоги і дві поразки.
Наступний матч кваліфікації українці проведуть вдома 15 червня з Македонією.
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