Збірна України з гандболу поступилася Чехії в матчі кваліфікації Євро-2018

Збірна України з гандболу програла у четвертому матчі відбіркової групи 4 чемпіонату Європи-2018.

У чеському місті Злін "синьо-жовті" поступилися господарям - збірній Чехії з рахунком 25:32 (рахунок після першого тайму - 13:14), повідомляє офіційний сайт змагань.

Нагадаємо, 3 травня в Сумах українці обіграли чехів з рахунком 26:23.

Після чотирьох турів у підопічних Віталія Андронова дві перемоги і дві поразки.

Наступний матч кваліфікації українці проведуть вдома 15 червня з Македонією.