Українка Анна Волошина стала першою на етапі Світової серії з синхронного плавання у Торонто

У змаганнях Світової серії з синхронного плавання, які відбуваються у Торонто, українка Анна Волошина перемогла з довільною програмою, здобувши вагому перевагу над суперницями. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У Анни 92.3 бали, а у канадки Жаклін Сімоно – 91.6. Третьою тут стала Даза Домінгес з Колумбії.

Золота нагорода Анни Волошиної закріпила лідируючі позиції України на турнірі.

Нагадаємо, напередодні наш дует у складі тієї ж Анни Волошиної та Єлизавети Яхно був кращим у технічній програмі. Таким чином, у нашої збірної на цьому етапі в активі лише перші місця.