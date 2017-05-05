Українка Анна Волошина стала першою на етапі Світової серії з синхронного плавання у Торонто

17:15, 05 травня 2017
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Після перемоги українського дуету Анна Волошина здобула золото і у довільній одиночній програмі.

Анна Волошина / fina.org

У змаганнях Світової серії з синхронного плавання, які відбуваються у Торонто, українка Анна Волошина перемогла з довільною програмою, здобувши вагому перевагу над суперницями. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У Анни 92.3 бали, а у канадки Жаклін Сімоно – 91.6. Третьою тут стала Даза Домінгес з Колумбії.

Золота нагорода Анни Волошиної закріпила лідируючі позиції України на турнірі.  

Нагадаємо, напередодні наш дует у складі тієї ж Анни Волошиної та Єлизавети Яхно був кращим у технічній програмі. Таким чином, у нашої збірної на цьому етапі в активі лише перші місця.

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Теги: #збірна України#синхронне плавання