Українка Ганна Волошина виграла золото на етапі Світової серії з синхронного плавання

Українка Ганна Волошина завоювала золоту нагороду на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який приймає канадський Торонто. Волошина показала кращий результат у технічній програмі в змаганнях солісток, повідомляє Xsport.

Українська спортсменка виступала під пісню Ніни Матвієнко «Чарівна скрипка».

Ганна Волошина виконувала свою програму останньою і стала єдиною спортсменкою, кому судді поставили оцінку вище 90 балів – 90.8138. Ганна змогла випередити канадку Жаклін Сімоно на 0.8447 бали. Зазначимо, що ці спортсменки перетиналися на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в змаганнях дуетів. Тоді наша пара Волошина/Ананасова стала четвертою, а канадки Сімоно/Томас показали сьомий результат.

Світова серія. Етап 4. Торонто, Канада

Соло. Технічна програма

1. Ганна Волошина, УКРАЇНА 90.8138

2. Жаклін Сімоно, Канада 89.9691

3. Даза Домінгес, Колумбія 73.1515

4. Аліша Брейвен, Нова Зеландія 66.2399