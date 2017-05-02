16-річна українська тенісистка Ястремська претендує на звання "Прорив місяця" від WTA

16-річна українська тенісистка Даяна Ястремська стала претенденткою на звання «Прорив місяця» від WTA (Жіночої тенісної асоціації). Про це повідомляє офіційний сайт туру.

З українкою також змагатимуться росіянка Дар'я Касаткіна, яка на початку квітня вперше в кар'єрі завоювала титул на турнірі WTA, 17-річна чешка Маркета Вондрусова, яка перемогла на WTA International в швейцарському місті Біль, а також Аннет Контавейт з Естонії, яка поступилася Вондрусовій в швейцарському фіналі.

Нагадаємо, що в квітні Ястремська дійшла до чвертьфіналу на дебютному для себе турнірі WTA в Стамбулі, де поступилася в трьох партіях Яні Чепеловій. Українська тенісистка стала першою спортсменкою, народженою в 2000 році, якій вдалося пройти так далеко на подібних змаганнях.

Проголосувати за Даяну Ястремскую можна тут .