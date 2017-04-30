Світоліна обіграла бельгійку Мертенс і виграла турнір у Стамбулі

У Стамбулі завершився фінальний матч тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4

У першому сеті українка приголомшила суперницю своїм напором, вигравши п'ять геймів поспіль, два з яких тай-брейки - на подачі суперниці. У свою чергу, Мертенс за рахунку 0:5, виграла два гейми поспіль (один тай-брейк), але завершальний гейм сету на подачі суперниці виграла вже Світоліна - 2:6.

У другій партії українка віддала бельгійці один гейм на власній подачі, але, в свою чергу виграла дві подачі суперниці і вела з рахунком 4:1, потім Мертенс зуміла наздогнати сперницу в рахунку - 4:4, але в кінцівці Світоліна виграла два гейми поспіль.

Таким чином, Світоліна виграла третій турнір в нинішньому сезоні. Раніше вона перемагала на змаганнях в Тайбеї і Дубаї.