16 українців візьмуть участь в першому чемпіонаті Європи з карате в олімпійському статусі

4-7 травня в турецькому місті Ізміт (регіон Коджаелі) пройде 52-й чемпіонат Європи з карате - перший подібний турнір в олімпійському статусі, де його учасники змагатимуться не лише за престижні європейські нагороди, але й за важливі рейтингові очки, необхідні для потрапляння на олімпійський турнір в Токіо 2020 року, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

В змаганнях візьмуть участь 424 спортсмена з 44 країн. Турнір пройде в спорткомплексі Sehit Recep Topaloglu Arena, що вміщує 5 тисяч глядацьких місць.

Збірну України в Коджаелі представлятимуть 16 спортсменів з чотирьох регіонів країни: 7 – зі Львова, 5 – з Одещини, 3 – з Києва та 1 з Чернівців.

Персональний склад виглядає так: ката (чоловіки) – Віталій Кулик; куміте (жінки) – Катерина Крива (-50 кг), Анжеліка Терлюга (-55 кг), Аніта Серьогіна (-61 кг), Ганна Мельник (-68 кг), Анастасія Степашко (68+ кг), Анастасія Мястковська (командне куміте); куміте (чоловіки) – Олег Філіпович (-60 кг), Денис Копитько (-67 кг), Станіслав Горуна (-75 кг), Андрій Торошанко (-84 кг), Ярослав Горуна (84+ кг), Валерій Чоботар, Ігор Угніч, Олександр Розенберг, Костянтин Цимбал (всі – командне куміте). Головний тренер збірної – Антон Нікулін, тренери – Петро Корнійчук, Олександр Тонкошкур, Ігор Богдан.

Щодо шансів збірної України, то наші медальні сподівання традиційно пов’язані з трьома провідними спортсменами, які вже знають смак європейських нагород: це Аніта Серьогіна, володарка повного медального комплекту чемпіонатів Європи, Стас Горуна, віце-чемпіон Європи 2014 р. та Анжеліка Терлюга, яка минулого року здобула срібло в Монпельє – єдину українську нагороду на турнірі. В європейському рейтингу наші зірки сьогодні посідають високі місця: Терлюга – 2-е, Серьогіна – 3-е, Горуна – 4-е.

Також на високих місцях в рейтингу перебувають досвідчені Катерина Крива (4) та Анастасія Степашко (5), які здобували цього року медалі на етапах Пре'мєр-ліги. Проте кожний з українських учасників їде змагатися за великий результат та здатен досягнути чималого – в залежності від багатьох чинників, що впливають на долю будь-якого змагання високого рангу.

Набуття карате олімпійського статусу спричинило певні зміни в ставленні до цього виду спорту в Україні. Важливим кроком напередодні чемпіонату Європи стала робоча зустріч міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Української федерації карате Сергієм Левчуком – вперше за весь час перебування пана Жданова на посаді. В ході спілкування президент УФК визначив перед керівником спортивної галузі проблеми українського карате, а міністр зі свого боку пообіцяв виділити кошти для того, щоб забезпечити зарплатний фонд для всіх членів збірної України (а не для двох спортсменів як сьогодні) та щоб профінансувати участь українських спортсменів в головних змаганнях сезону та зборах. Адже відомо, що на етапах Пре'мєр-ліги в Японії або Латинській Америці наші каратисти взагалі не виступають через брак коштів на авіаквитки.