Крістіан Гіллі помер в результаті нещасного випадку.

Спортсмен Крістіан Гіллі, якому було всього 19 років, помер з власної необережності.

Італієць був одним з найперспективніших у світі майстрів стендової стрільби. Він загинув в результаті нещасного випадку.

Талановитий італієць разом з друзями полював у лісі в Монтекатіні-Валь-ді-Чечина, в провінції Піза, Італія. Молоді люди весело проводили час, поки не сталася трагедія. Коли Крістіан нагнувся, щоб взяти нові патрони для гвинтівки, то випадково вистрілив собі в живіт, повідомляє Gаzzetta dello Sport.

Друзі стрілка відразу викликали екстрені служби. Парамедики оперативно госпіталізували титулованого спортсмена. У лікарні йому відразу зробили операцію, але врятувати не змогли. Причиною смерті Гіллі стала сильна внутрішня кровотеча, яку не змогли зупинити лікарі.

Читайте такожПомер легендарний екс-футболіст луганської Зорі"Навесні 2021 року Крістіан виграв "золото" в особистому, командному і змішаному командному заліку на чемпіонаті Європи в Осієку в Хорватії, а в жовтні в Перу став переможцем юніорського чемпіонату світу. Це непоправна втрата для всієї Італії", - заявив президент Італійської федерації стрільби Лучано Россі.

Вас також можуть зацікавити новини: