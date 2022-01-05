Володимира Малюти не стало на 81-му році життя.

5 січня у віці 80 років перестало битися серце легендарного лікаря київського "Динамо" Володимира Ігоровича Малюти.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Малюта працював у "Динамо" з 1975 року по 2018. Фахівець очолював медичний центр "біло-синіх". Співчуття родині загиблого висловив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському "Динамо", яка без перебільшення протягом багатьох років вносила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту.

Вважаю, що футбольному клубу "Динамо" дуже пощастило, що такий професіонал та чудова людина більшу частину свого життя присвятив клубу та спрямував увесь свій талант та енергію на його медичне забезпечення та розвиток.

Новатор у своїй справі, він не обмежувався лише лікуванням спортивних травм, а вивів функції медичного персоналу клубу на новий рівень, дбаючи про здоров'я, щоденний раціон і правильний режим футболістів, що зараз уже визнають невіддільною частиною успіху в будь-якому виді спорту", - йдеться в повідомленні Суркіса.

Нагадаємо, що нещодавно горе трапилося в родині Олега Гусєва.

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