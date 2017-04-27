Українець Жан Беленюк не візьме участі в чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Старший тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзигасов назвав склад збірної України на чемпіонат Європи-2017, який з 5-го по 8 травня пройде в сербському Нові-Сад.

Вже відомі збірники у всіх категоріях, крім ваги 75 кг, по якій рішення буде прийнято 28 квітня. Про це повідомляє Xsport.

Відзначимо, що в списку учасників чемпіонату відсутній срібний призер Олімпійських ігор і чинний чемпіон Європи Жан Беленюк, який прийняв рішення пропустити турнір. У його категорії (85 кг) Україну в Нові-Сад представить переможець Київського турніру-2017 Юрій Шкрюба.

Найбільш титулованими в складі команди є Димитрій Тимченко (бронзовий призер ЧС-2015, володар срібла Європейських ігор-2015 і бронзи ЧЄ-2005), а також Олександр Чернецький (бронзовий призер ЧС-2015, володар срібла ЧЄ-2016 і бронзи ЧЄ-2006).

Також в команді бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи-2017 (U-23) Артур Политаєв і володарі срібла юніорського чемпіонату Європи-2016 Жора Абовян і Парвіз Насібов.

Склад на чемпіонат Європи-2017:

59 кг - Жора Абовян, 66 кг - Парвіз Насібов, 71 кг - Артур Политаев, 80 кг – Дмитро Пишков, 85 кг - Юрій Шкрюба, 98 кг - Дмитро Тимченко, 130 кг - Олександр Чернецький