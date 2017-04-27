У Світоліної паморочилася голова під час виграного матчу на турнірі в Стамбулі

Найкраща тенісистка України 13-а ракетка світу Еліна Світоліна здобула дуже важку перемогу на старті турніру в Стамбулі над Вікторією Каменською з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вигравши першу партію, українка програла шість геймів поспіль і другий сет, зумівши повернутися в гру тільки у вирішальній третій партії - 6:4, 0:6, 6:1.

Причиною таких різких перепадів в грі стали проблеми зі здоров'ям.

Читайте такожУкраїнка Катерина Козлова вибула з тенісного турніру в Стамбулі«З тих пір, як я приїхала сюди, у мене були певні проблеми зі здоров'ям, під час матчу почала крутитися голова. Це були постійні стрибки, але я рада, що зуміла здобути підсумкову перемогу. У третьому сеті я зіграв дуже сильно. Це був складний в емоційному плані матч», — зазначила Світоліна.

У другому раунді змагань Світоліна сьогодні ввечері зіграє з Олександрою Каданту з Румунії.

Турнір TEB BNP Paribas Istanbul Cup проходить з 24 по 30 квітня.