Цуренко програла німкені Гергес вирішальне очко в матчі тенісного Кубка Федерації

В Штуттгарті (Німеччина) завершилася четверта гра матчу плей-офф Кубка Федерації з тенісу Україна - Німеччина, в якому Леся Цуренко програла Юлії Гергес, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:6, 4:6, а матч - 1-3 на користь збірної Німеччини.

Українка дуже впевнено розпочала цей матч і вигравала по ходу першої партії з рахунком 4:1. Але потім настав перелом і Гергес виграла п'ять геймів поспіль.

Читайте такожСвітоліна обіграла найсильнішу тенісистку світу в матчі Кубка ФедераціїУ другому сеті боротьба точилася більш-менш рівна, очко в очко. А в кінцівці більш удачливою знову опинилася спортсменка з Німеччини.

Таким чином, збірна Німеччини зберегла своє місце в I світовій групі, а українки у 2018-му році зіграють у II Світовій групі, серед 9-16 команд.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Світоліна програла Юлії Гергес, а Леся Цуренко поступилася Кербер.