Український гімнаст Олег Верняєв випередив росіянина і став чемпіоном Європи у багатоборстві

Український гімнаст Олег Верняєв завоював золото у багатоборстві на чемпіонаті Європи, який проходить в румунській Клуж Напоці. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Сьогодні на першості континенту відбулися змагання у багатоборстві серед чоловіків.

Олег Верняєв вважався головним фаворитом і напередодні виграв кваліфікацію. У фіналі українець підтвердив свій статус, завоювавши золоту медаль. Це золото стало для українця вже третім у кар'єрі на чемпіонатах Європи та другим — у багатоборстві.

Друге місце зайняв російський гімнаст Артур Далалоян. Третім став британець Джеймс Халл.

Завтра і післязавтра Верняєв також виступить у фіналах на окремих снарядах. На чемпіонаті Європи 2016 року в Берні йому вдалося завоювати дві нагороди — "золото" в опорному стрибку і срібло на коронних для себе брусах.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв у багатоборстві завоював срібло в багатоборстві і золото у вправах на брусах.