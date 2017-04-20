Дзюдоїст Георгій Зантарая приніс друге золото в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи

19:47, 20 квітня 2017
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Георгій Зантарая виправився після невдачі в олімпійському Ріо-де-Жанейро, де він опинився поза межами п'єдесталу.

Георгій Зантарая / judo-kyiv.com.ua

Представник збірної України Георгій Зантарая виграв золоту нагороду у ваговій категорії до 66 кілограмів на першості континенту з дзюдо, що стартувала у Варшаві.

У фіналі український спортсмен переміг Адріана Гомбоца зі Словенії.

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Це друге золото для української збірної: першу нагороду сьогодні сенсаційно завоювала16-річна Дарина Білодід у ваговій категорії до 48 кг у жінок.

Георгій Зантарая реабілітувався за провал на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро влітку 2016 року, де у нашого спортсмена були великі плани на медаль.

З двома золотими нагородами Україна одноосібно лідирує у медальному заліку після першого дня змагань чемпіонату Європи.

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Теги: #збірна України#чемпіонат Європи#дзюдо