Дзюдоїст Георгій Зантарая приніс друге золото в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи

Представник збірної України Георгій Зантарая виграв золоту нагороду у ваговій категорії до 66 кілограмів на першості континенту з дзюдо, що стартувала у Варшаві.

У фіналі український спортсмен переміг Адріана Гомбоца зі Словенії.

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Це друге золото для української збірної: першу нагороду сьогодні сенсаційно завоювала16-річна Дарина Білодід у ваговій категорії до 48 кг у жінок.

Георгій Зантарая реабілітувався за провал на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро влітку 2016 року, де у нашого спортсмена були великі плани на медаль.

З двома золотими нагородами Україна одноосібно лідирує у медальному заліку після першого дня змагань чемпіонату Європи.