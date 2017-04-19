Спортивний арбітражний суд в Лозанні повністю виправдав українську біатлоністку Абрамову
Спортсменка визнана невинною, а дискваліфікація - помилковою.
Українська біатлоністка Ольга Абрамова виграла справу проти Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), повідомляє Федерація біатлону України з посиланням на юридичну фірму, яка займалася процесом.
Спортивний арбітражний суд у Лозанні задовольнив апеляцію біатлоністки і скасував річну дискваліфікацію, яку вона отримала за присутність мілдроната в пробі після 1 січня 2016 року.
Ольга визнана невинною, а дискваліфікація - помилковою. Таким чином, жодних проблем з участю в майбутніх Олімпійських іграх немає.
На жаль, через рішення IBU, спортсменка втратила цілий рік змагальної практики.
Федерація біатлону України також висловила подяку юристам Антону Сотиру і Ганні Бордюковій, які представляли інтереси Абрамової в Лозанні.