Найбільш високооплачуваний гравець в американський футбол покінчив життя самогубством

Екс-гравець клубу Національної футбольної ліги (НФЛ) «Нью-Інгленд Петріотс» з Бостона Аарон Ернандес був виявлений мертвим в одній з в'язниць штату Массачусетс (США), повідомляє Fox News.

Футболіст був поміщений в одиночну камеру. У правоохоронців заявили, що гравець покінчив з собою.

Два роки тому, 14 квітня 2015-го, спортсмена засудили до довічного ув'язнення за вбивство гравця-напівпрофесіонала Одіна Ллойда. Також Ернандес був звинувачений у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Вбивство було скоєно в червні 2013 року.

Ернандес в роки кар'єри в НФЛ входив в число найбільш високооплачуваних гравців ліги. Він уклав контракт в 2012 році, по якому заробляв майже 8 млн. доларів в рік.

Опальна зірка НФЛ відіграв три сезони в «Петріотс», реалізувавши 18 спроб і сформувавши відмінний тандем з партнером по команді Робом Гронковські.

Після розслідування вбивства Ллойда контракт був скорочений до кінця сезону 2013 року.