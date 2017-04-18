Перша жінка, що пробігла Бостонський марафон, зробила це знову через 50 років (відео)

50 років тому Кетрін Швітцер стала першою жінкою, що пробігла Бостонський марафон. 17 квітня 2017 року вона повернулася до того ж забігу вже у віці 70 років, повідомляє ТСН.

Її перший марафон в 1967 році увійшов в історію, оскільки Швітцер стала першою жінкою, що пробігла дистанцію в якості офіційного учасника. Тоді жінки не допускалися до участі, оскільки вважалися «занадто крихкими», тому в своїй анкеті Швітцер вказала лише ініціали і прізвище, що не вказувало на її стать.

Через кілька миль її грубо намагалися зупинити чиновники, зриваючи з одягу нагрудний номер, але Швітцер добігла до фінішу за 4 години 20 хвилин. З 1972 року жінкам офіційно дозволено брати участь у марафонах.

В цьому році Швітцер стала почесною учасницею змагання і вийшла на старт під тим самим номером, який героїчно відстояла 50 років тому.