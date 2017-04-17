Еліна Світоліна, незважаючи на взятий тайм-аут, зберегла позиції в рейтингу WTA

17 квітня Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Перша ракетка України Еліна Світоліна так і залишилася на 13-му рядку, повідомляє офіційний сайт організації.

На даний момент українка не бере участь у турнірах, а готується у Франції до ґрунтового сезону. Також лідер збірної України зіграє в матчі Кубка Федерації проти Німеччини, який відбудеться 22-го та 23 квітня в Штутгарті.

Леся Цуренко теж не змінила своїх показників у світовому рейтингу – 43-е місце. Що стосується Катерини Бондаренко, то їй не вдалося втриматися на 91-ій позиції. Українка змістилася на 3 рядки вниз і тепер знаходиться на 94-му місці.

У першій десятці рейтингу не відбулося змін. Першою ракеткою світу залишається Анжеліка Кербер, яка незабаром може втратити цей титул, адже Серена Вільямс відстає від німкені лише на 325 очок. На третьому ж місці закріпилася чешка Кароліна Плишкова.