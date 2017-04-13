Росію остаточно виключили з Міжнародного паралімпійського комітету - суд у Швейцарії

Швейцарський федеральний суд в Лозанні підтвердив рішення про виключення Росії з Міжнародного паралімпійського комітету. Скарга Паралімпійського комітету Росії відкинута, йдеться в постанові суду, оприлюдненій в середу, 12 квітня. Про це повідомляє DW.

Раніше Міжнародний спортивний суд в Лозанні (CAS) виніс рішення про відсторонення російської збірної від участі у Паралімпіаді 2016 року через вживання допінгу російськими спортсменами. Після цього Паралімпійський комітет Росії оскаржив рішення CAS у вищому суді Швейцарії, але апеляція була задоволена.

Крім програної справи, російський паралімпійський комітет повинен відшкодувати судові витрати в розмірі 10 тисяч швейцарських франків, а також виплатити в якості компенсації 12 тисяч франків Міжнародному паралімпійському комітету.