Росію остаточно виключили з Міжнародного паралімпійського комітету - суд у Швейцарії

11:44, 13 квітня 2017
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Крім програної справи, росіяни повинні виплатити компенсацію на загальну суму у 22 тисячі швейцарських франків.

Росію остаточно виключили з Міжнародного паралімпійського комітету / paralymp.ru

Швейцарський федеральний суд в Лозанні підтвердив рішення про виключення Росії з Міжнародного паралімпійського комітету. Скарга Паралімпійського комітету Росії відкинута, йдеться в постанові суду, оприлюдненій в середу, 12 квітня. Про це повідомляє DW.

Раніше Міжнародний спортивний суд в Лозанні (CAS) виніс рішення про відсторонення російської збірної від участі у Паралімпіаді 2016 року через вживання допінгу російськими спортсменами. Після цього Паралімпійський комітет Росії оскаржив рішення CAS у вищому суді Швейцарії, але апеляція була задоволена.

Крім програної справи, російський паралімпійський комітет повинен відшкодувати судові витрати в розмірі 10 тисяч швейцарських франків, а також виплатити в якості компенсації 12 тисяч франків Міжнародному паралімпійському комітету.

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Теги: #Росія#паралімпізм