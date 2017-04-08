Українські важкоатлети увійшли в Топ-3 чемпіонату Європи
На рахунку наших спортсменів 17 нагород.
У Спліті (Хорватія) завершився чемпіонат Європи з важкої атлетики, де збірна України увійшла до Топ-3 медального заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку українців 17 медалей - 5 золотих, 9 срібних і 3 бронзових.
Наші спортсмени мають однакову кількість нагород за підсумками турніру зі збірною Румунії, але програли суперникам за кількістю золотих нагород - 6-4-7. Поза конкуренцією на цьому турнірі виявилась збірна Росії - 13-12-8, 33.
У так званому "олімпійському заліку" (вважалися лише медалі у двоборстві - поштовх+ривок) збірна України посіла 4-е місце - (1-4-0, 5). Чемпіоном Європи у складі нашої збірної став Олександр Пелешенко.
Перше місце в цьому заліку у збірної Росії (5-4-2, 11), друге - у команди Румунії - (2-2-3, 7), третє - у збірної Франції (2-0-0, 2).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з важкої атлетики проходив у Хорватії з 2 по 8 квітня.