Українка Кісіль завоювала срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

У Спліті завершилися змагання чемпіонату Європи з важкої атлетики серед жінок у ваговій категорії до 90 кг., де українка Валентина Кисіль завоювала срібну нагороду, повідомляє офіційний сайт змагань.

Також на рахунку українки дві малі нагороди - золото у ривку і срібло у поштовху.

Читайте такожУкраїнець Пелешенко виграв у росіянина золото чемпіонату Європи з важкої атлетикиУ ривку наша спортсменка по черзі підняла штангу вагою 105, 1208 та 110 кг, завоювавши малу золоту медаль. У турнірній таблиці вона обігнала Діану Мстиеву з Росії (109) і Татев Хакобян з Вірменії (105).

У поштовху українка показала результат у 130 кг., поступившись Мстиевой (132), але випередивши Ганну Ванбеллинген з Бельгії - 127.

В сумі багатоборства, у Мстиевой 241 кг., Кисіль - 240. Хакобян - 230.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Спліті з 2 по 8 квітня.