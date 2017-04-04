Українка Івасюк стала віце-чемпіонкою Європи з важкої атлетики у ривку

У Спліті (Хорватія) проходить чемпіонат Європи з важкої атлетики, де українка Вероніка Івасюк завоювала срібну нагороду у ривку у ваговій категорії до 68 кг, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсмена двічі поліпшила свої власні рекорди. У ривку вона підняла снаряд вагою 95 кг, перевищивши торішній результат на 5 кг. і зумівши зайняти 2-е місце.

Золото завоювала Ребекка Коха з Латвії з результатом 97 кг.

У поштовху українка поліпшила своє особисте досягнення на 4 кг. - зі 111 до 115. Втім, поборотися за медалі у цьому виді програми і в загальній турнірній таблиці вона не зуміла. Івасюк посіла підсумкове 4-е місце.

Трійку призерів склали:

1. Наталія Хлесткіна (Росія) - 214 (95+119)

2. Ребекка Коха (Латвія) - 213 (95+118)

3. Мадалін Молі (Румунія) - 208 (94+114)

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Спліті (Хорватія) з 2 по 8 квітня.