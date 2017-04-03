Міжнародна федерація легкої атлетики повідомила про кібератаку

Міжнародна федерація легкої атлетики, стала жертвою кібератаки, яка, на її думку, поставила під загрозу програми з терапевтичних винятків для спортсменів, що зберігаються на серверах IAAF.

Тепрапевтичні винятки - дозвіл для прийому окремими спортсменами препаратів зі списку заборонених WADA, у зв'язку з хронічними захворюваннями або тимчасовими медичними показаннями.

Напад хакерів з групи FANCY BEAR було виявлено в ході активного розслідування, проведеного фірмою Context Information Security, що відповідає за кібер-інциденти, з якою IAAF зв'язався на початку січня для проведення технічного розслідування по всім системам IAAF. Напад було скоєно з зовнішніх джерел 21 лютого.

Спортсмени, які подали заявки на програму терапевтичних винятків з 2012 року, сьогодні отримали спеціальний адресу електронної пошти, щоб зв'язатися з ІААФ, якщо у них є які-небудь питання.

«Наш пріоритет — спортсмени, які надали IAAF інформацію і вірили в те, що вона залишиться конфіденційною. Ми вже принесли їм щирі вибачення. Ми зробимо все можливе, щоб виправити ситуацію», — заявив президент IAAF Себастьян Коу.