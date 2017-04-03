Президент Європейських олімпійських комітетів: "Україна – в авангарді європейського олімпізму"

Виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич за підсумками візиту до України наголосив, що Україна знаходиться в авангарді європейського олімпізму, повідомляє прес-служба НОК України.

«Європейські Олімпійські Комітети – це родина, що об’єднує 50 НОКів країн континенту. Національний олімпійський комітет України – один із найкращих. Україна знаходиться в авангарді європейського олімпізму, маючи блискучих атлетів, які здобувають яскраві перемоги. Разом з тим, Україна має потужний Національний олімпійський комітет на чолі з одним із найвідоміших олімпійців світу Сергієм Бубкою, який є одним із найуспішніших спортивних менеджерів, прикладом для наслідування молодого покоління в Україні, Європі та світі», - наголосив Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, візит Косьянчича в Україну відбувся 30-31 березня. Зокрема, він відвідав всеукраїнську церемонію "Герої спортивного року-2017".