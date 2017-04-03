Світоліна вибула з Топ-10 світового тенісного рейтингу

У понеділок Жіноча тенісна асоціація опублікувала новий рейтинг провідних тенісисток світу, де краща з українок Еліна Світоліна вибула з Топ-10, опустившись відразу на 13-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.

Українка на даний момент має в активі 3740 очок.

Вона пропустила вперед в рейтингу Йоханну Конту з Великобританії (з 11-го на 7-е місце), Вінус Вільямс зі США (з 12-го на 10-е) і Каролін Возняки з Данії (з 14-го на 12-е).

Разом зі Світоліною з Топ-10 також вибула Кейт Медісон з США (з 9-го на 11-е місце).

У Топ-6 рейтингу змін не відбулося - Анжелік Кербер (Німеччина), Серена Вільямс (США), Кароліна Плишкова (Чехія), Домініка Цибулкова (Словаччина), Сімона Халеп (Румунія) і Гарбіньє Мугуруза (Іспанія).

Як повідомляв УНІАН, Світоліна після вдалого старту сезону програла в першому матчі на двох найбільших турнірах поспіль - в Індіан-Уеллс і Майамі.