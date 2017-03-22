Бондаренко вийшла у другий раунд турніру в Маямі

Проти Бондаренко діяла представниця четвертої сотні рейтингу WTA - іспанка Паула Бадоса Хіберт. Саме Катерина була фавориткою протистояння, що підтвердила у двох сетах - 6:4, 7:5, як пише ZN.UA.

Це перший вихід Бондаренко у другий раунд турніру в Майамі вперше з 2012 року. Її наступною суперницею буде півфіналістка Australian Open з Хорватії Мірьяна Лучіч-Бароні.

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Куди менше пощастило Цуренко, яка вже в першому сеті була змушена знятися зі змагань через травму стегна.

1-й раунд Катерина Бондаренко (Україна) - Паула Бадоса Хіберт (Іспанія) - 6:4, 7:5

Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) - Леся Цуренко (Україна) - 3:2, відмова Цуренко

Варто відзначити, що найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого раунду.