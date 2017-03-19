Українські каратисти зібрали повний комплект медалей на Прем'єр-лізі в Роттердамі

17-19 березня в Роттердамі пройшов черговий етап Прем'єр-ліги Карате-1 – головного серійного турніру Всесвітньої федерації карате (WKF), повідомляє Українська федерація карате.

Спортсмени збірної України успішно виступили на татамі в Нідерландах, зібравши повний медальний комплект. Всі нагороди були завойовані в жіночому куміте (поєдинки).

Віце-чемпіонка Європи 2016 р. Анжеліка Терлюга (Одеса) виграла золото у ваговій категорії -55 кг. На шляху до фіналу Анжеліка впевнено пройшла суперниць з Ірландії, Словенії, Македонії, Тайпэя. У півфіналі вона з рахунком 3:0 взяла переконливий реванш у італійки Сари Кардін, яка в минулому році в Монпельє виграла у неї в фіналі через дискваліфікацію. А у фіналі одеситка розгромила хорватку Алесандру Хасані – 8:0.

Срібну медаль у Роттердамі здобула ще одна одеситка – Анастасія Степашко (68+ кг). Вона перемогла суперниць з Нідерландів, Італії, Хорватії, Швейцарії, Німеччині, і лише у фіналі мінімально поступилася представниці Японії Аюмі Уекусе (0:1).

Бронзовою нагородою поповнила свою обширну колекцію Аніта Серьогіна (-61 кг). Спортсменка з Чорноморське (Одеська обл.) розпочала турнір з перемоги над хорваткой, але потім поступилася за хантею (суддівському рішенню при рівному рахунку) Хайе Жюмаа (Канада). Завдяки тому, що канадка пройшла в фінал, Аніта отримала можливість поборотися за бронзу у втішних сутичках. Чотири перемоги над суперницями з Італії, Польщі, США та Німеччини принесли українці медаль і важливі рейтингові очки у відборі до Олімпіади 2020 року в Токіо.

До цього медального комплекту можна також додати ще дві нагороди, завойовані українськими каратистами – але в складі команд зарубіжних клубів. Одеситка Ірина Зарецька, яка виступала за французький клуб Sarcelles, стала чемпіонкою в категорії -68 кг. А Валерій Чоботар з Чернівців, виступаючи за угорський клуб BVSC-ZUGLO, виграв бронзу у вазі -84 кг

За підсумками турніру в Роттердамі буде сформовано склад національної збірної України для виступу на чемпіонаті Європи, який пройде на початку травня у Коджаелі (Туреччина).