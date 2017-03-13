Українські легкоатлети виграли п’ять медалей на Кубку Європи з метань

Збірна України виграла п’ять медалей на Кубку Європи з легкоатлетичних метань який завершився у Лас-Пальмс-де-Гран-Канарія (Іспанія), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Володимир Мисливчук з особистим рекордом став бронзовим призером з метання молота серед чоловіків у віковій категорії U23 (69,47 м).

Альона Шамотіна також виграла бронзову медаль з метання молота U23, але у змаганнях жінок (66,31 м).

Крім двох індивідуальних наші спортсмени також виграли три командні медалі. Чоловіки стали срібними призерами Кубка Європи, жінки і чоловіки U23 – бронзовими.

На Кубку Європи атлети змагалися у чотирьох дисциплінах (штовхання ядра, метання диска, метання молота і метання списа) і в двох вікових категоріях (серед чоловіків, жінок, чоловіків U23 і жінок U23).