Долгополов знявся з турніру в Індіан-Уеллсі після виграного першого сету в матчі 2-го кола

В американському Індіан-Уеллсі достроково завершився матч 2-го кола тенісного турніру BNP Paribas в чоловічому одиночному розряді, в якому Олександр Долгополов на початку другої партії припинив боротьбу через травму ноги в грі з Філіпом Кольшрайбером з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася за рахунку 7:6 (7:3), 1:1.

Суперники встигли провести на корті 1 годину 07 хвилин.

За цей час Долгополов виграв перший сет рівного матчу, де він здобув перемогу на тай-брейку з рахунком 7:3. Після цього, у другій партії, суперники встигли обмінятися виграними геймами - 1:1. При цьому, кожен з них виграв на подачі суперника.

Матч був перерваний через травму ноги у Долгополова. Та ж проблема раніше завадила нашому спортсмену завершити матч 1/4 фіналу турніру в Ріо-де-Жанейро.

Таким чином, у турнірній сітці в Індіан-Уеллсі залишилася єдина представниця України Еліна Світоліна, яка вже дійшла до 3-го кола змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої матчі першого кола турніру програли Катерина Бондаренко і Леся Цуренко, а в кваліфікації вибули з боротьби Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

Турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 6 по 19 березня.