Збірна України дізналася суперників на Кубку світу з греко-римської боротьби

У Лозанні відбулося жеребкування групової стадії Кубка світу з греко-римської боротьби, за підсумками якого збірна України потрапила до Групи В, повідомляє Міжнародна федерація боротьби.

Наша збірна потрапила до квартету з командами Туреччини, Білорусі та Азербайджану. До групи А увійшли збірні Росії, Казахстану, Ірану та Німеччини.

Згідно з регламентом змагань, після поєдинків на груповому етапі переможці груп виходять у фінал, два других місця розіграють «бронзу», треті місця визначать п'яту команду Кубка світу, а аутсайдери групової стадії проведуть зустріч за 7-е місце на змаганнях.

Змагання пройдуть з 13 по 17 березня в іранському Абадані.

Збірна України з греко-римської боротьби двічі в своїй історії перемагала на Кубку світу – в 1994 році і в 2007 році. В минулому році наша команда посіла сьоме місце.